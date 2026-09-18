Viola il divieto di avvicinamento alla moglie. Santa Croce Camerina: arrestato dai carabinieri

SANTA CROCE CAMERINA, 18 Settembre 2026 – I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni originario di Ragusa, accusato di aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex moglie.

Il provvedimento restrittivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, era stato notificato all’indagato nel pomeriggio dello stesso giorno dal Comando Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla, corredato dall’applicazione del dispositivo elettronico di controllo. La misura era scattata a seguito delle denunce presentate dalla donna, la quale aveva segnalato reiterate minacce subite.

Nonostante la notifica ricevuta poche ore prima, l’uomo ha ignorato le prescrizioni imposte, recandosi in serata nei pressi dell’abitazione dell’ex coniuge e rivolgendole pesanti minacce.

La tempestiva chiamata di emergenza ha permesso alla pattuglia dei Carabinieri di Santa Croce Camerina di intervenire prontamente sul posto, sorprendendo l’uomo oltre il limite consentito dalla misura cautelare. Informata l’Autorità Giudiziaria, il trentottenne è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari, con l’accusa di atti persecutori nell’ambito delle disposizioni previste dal codice rosso. La sua posizione e il relativo grado di responsabilità saranno ora vagliati nel corso del procedimento giurisdizionale.

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