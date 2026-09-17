Donnalucata, 17 settembre 2026 – I motori della storia e la bellezza della moda si incontrano per salutare la bella stagione. Sabato 19 settembre, a partire dalle ore 19:00, la suggestiva cornice della Riviera di Ponente ospiterà l’evento “Sfilata in 500 – Addio Estate!”, un appuntamento promosso dal Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Modica e organizzato per celebrare il mito automobilistico italiano in una serata di grande festa a ingresso libero. Protagonista assoluta sarà l’iconica Fiat 500, simbolo del Made in Italy nel mondo, che sfilerà sul litorale creando un’atmosfera d’altri tempi. A fare da sfondo alle storiche vetture, un programma ricco di intrattenimento che coniuga l’universo dei motori vintage con la passerella. Durante la serata si terrà l’attesa selezione ufficiale per il concorso nazionale di bellezza “La Venere dell’Etna”. Le aspiranti miss si contenderanno il pass per accedere alle fasi successive della competizione, sfilando davanti al pubblico e alla giuria.
Donnalucata saluta la bella stagione: il 19 settembre torna la “Sfilata in 500” con l’elezione di Miss Venere dell’Etna
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