  • 17 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Settembre 2026 -
Rubriche

La sproporzione morale…l’opinione di Rita Faletti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

C’è una sproporzione morale che ormai facciamo fatica perfino a vedere: a Israele chiediamo conto di ogni sua colpa; ai suoi nemici chiediamo raramente conto delle loro responsabilità. Israele può essere accusato dal suo stesso cinema, dalla sua stampa, dai suoi intellettuali. Un film come Naza può mettere sotto accusa il governo e l’esercito, essere prodotto, proiettato e applaudito. Per venticinque lunghi minuti.  Non è la prova che Israele sia una dittatura: è la prova della libertà che esiste in Israele. Ma applichiamo lo stesso metro. Dove sono i film prodotti liberamente contro Hamas a Gaza? Dove sono i film sui massacri del 7 ottobre, le vittime, gli stupri, i rapimenti? Non necessariamente subito dopo: dove sono, oggi? E dove sono le opere che denunciano senza paura il regime sanguinario iraniano, le botte, le torture, le impiccagioni? Forse la spiegazione è meno nobile di quanto vorremmo ammettere: di Israele non abbiamo paura. Dell’Iran sì. E se la nostra severità diminuisce quando aumenta il rischio, allora non è più soltanto un doppio standard. È una forma di viltà. Criticare Israele è legittimo. Ma la critica è morale soltanto se pretende lo stesso trattamento per tutti: stessa attenzione alle vittime, stessa richiesta di responsabilità, stesso spazio per il dubbio e per il contraddittorio. Non si chiede a Israele di essere perfetto. Si chiede a noi di essere coerenti per non doverci vergognare un giorno..

 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube