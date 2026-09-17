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Tragedia a Caravaggio: bimbo di 9 anni di origini modicane muore in un incidente, gravissimi la madre e il fratellino

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CARAVAGGIO (BG) – A soli 9 anni è morto Darek Szczesny, vittima del terribile incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 settembre a Caravaggio, in provincia di Bergamo.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 18 lungo via Masano, sulla provinciale 130. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Treviglio, la Mercedes a bordo della quale viaggiavano il bambino, la madre e il fratellino ha perso il controllo all’altezza di una curva. La vettura ha urtato un segnale stradale prima di terminare la sua corsa contro un albero, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il piccolo Darek non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere sul colpo.

Gravissime le condizioni del resto della famiglia. La madre, una donna di 44 anni originaria di Modica e molto nota nella zona in quanto insegnante alla scuola media “Tommaso Grossi” di Treviglio, si trova ricoverata insieme al figlio di 6 anni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. Entrambi lottano per la vita con prognosi riservata, mentre il padre dei bambini, residente a Spino d’Adda, ha raggiunto d’urgenza il nosocomio non appena appresa la drammatica notizia.

Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto, valutando tra le ipotesi anche quella di un malore improvviso della conducente che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. La strada provinciale è rimasta chiusa per ore per consentire i rilievi di rito.

La notizia ha scosso profondamente non solo la comunità lombarda, ma anche quella modicana, dove la famiglia ha forti legami e dove vivono numerosi parenti. La scomparsa di Darek riapre una ferita dolorosa legata alla fragilità della vita, ricordando i recenti lutti che hanno colpito il territorio ibleo. Caravaggio e Modica si stringono ora in un abbraccio di cordoglio e vicinanza, unite nel lutto per una giovanissima vita spezzata troppo presto.

 

foto Bergamo News

© Riproduzione riservata

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