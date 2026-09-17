Caro libri: l’app BookFlow rivoluziona il mercato usati, e ci sono anche due talenti modicani Giulio Cabibbo e Manuel Terranova

Modica, 17 settembre 2026 – L’inizio del nuovo anno scolastico e universitario porta con sé l’annosa questione del “caro libri”, una voce di spesa che pesa enormemente sui bilanci delle famiglie italiane. Per far fronte a questa problematica, quattro giovani studenti universitari hanno ideato BookFlow, una nuova piattaforma digitale pensata per la compravendita diretta di testi scolastici usati. Tra i quattro giovani fondatori risaltano i talenti di Giulio Cabibbo, del Politecnico di Milano e Manuel Terranova della Bocconi, originari di Modica, che insieme ai colleghi Giacomo Pirrone, e Valerio Mannone, entrambi della Bocconi, hanno dato vita a una soluzione concreta e innovativa.

L’iniziativa ha riscosso un immediato successo a livello nazionale, guadagnandosi persino l’attenzione dei media nazionali con un servizio dedicato su Rai GR2 e citazioni su testate di settore come Orizzonte Scuola e quotidiani locali come il Corriere del Trentino.

Come funziona BookFlow

Direct peer-to-peer: Gli studenti possono caricare o acquistare libri di testo direttamente sulla piattaforma senza alcuna commissione intermedia.

Capillarità nazionale: L’iniziativa ha già visto l’adesione di studenti provenienti da oltre 400 scuole distribuite in tutta Italia.

Sostenibilità economica: Permette un risparmio reale e immediato per le famiglie, garantendo al contempo un riutilizzo circolare dei testi scolastici.

Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di come l’ingegno giovanile — con un forte orgoglio e contributo modicano — possa rispondere con efficacia a un bisogno sociale diffuso, alleggerendo l’impatto economico dello studio sul territorio nazionale.

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