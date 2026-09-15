Vittoria, furto con spaccata in centro: sfondata a mazzate la vetrina di un negozio di pregio

VITTORIA, 15 Settembre 2026 — Un nuovo episodio di criminalità torna a scuotere la tranquillità del centro di Vittoria. Nella notte appena trascorsa, un gruppo di malviventi è entrato in azione in via Bixio, all’angolo con via Senia, prendendo di mira un noto e rinomato negozio di articoli da regalo e oggettistica di alto valore.

I ladri hanno agito con estrema violenza e rapidità: armati di pesanti mazze, hanno colpito ripetutamente la vetrina blindata dell’attività commerciale fino a sbriciolarla, riuscendo così ad aprirsi un varco per accedere all’interno del locale. Una volta dentro, si sono impossessati rapidamente di diversi beni di pregio prima di darsi alla fuga nel buio delle vie circostanti.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi scientifici e avviato le indagini. Gli investigatori stanno già analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, nel tentativo di tracciare una pista utile a identificare i responsabili.

L’accaduto ha immediatamente riacceso la forte preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona. Il fenomeno dei furti con spaccata, purtroppo non nuovo in città, continua a rappresentare una grave minaccia per il tessuto economico locale e a intaccare il senso di sicurezza dell’intera comunità.

foto Franco Assenza

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