Modica, in arrivo la mensa scolastica al “Piano di Gesù”: il Comune chiede il potenziamento della rete elettrica a 70 kW

MODICA, 15 Settembre 2026 – In vista dell’imminente attivazione del servizio di mensa scolastica all’interno del plesso “Circolo Didattico Piano di Gesù”, situato in Via Don Minzoni, l’amministrazione comunale si muove per adeguare le infrastrutture energetiche della scuola.

Il Comune di Modica, tramite una richiesta ufficiale trasmessa via PEC a e-distribuzione dal Responsabile dell’Elevata Qualificazione E.Q. U.O.C. 7 del III Settore Tecnico, Giorgio Scollo, ha richiesto un importante incremento della potenza elettrica per la struttura.

Attualmente, il plesso scolastico (identificato dal codice POD IT001E97042981) dispone di una fornitura in Bassa Tensione (B.T.) con una potenza disponibile pari a 16,5 kW. “Tuttavia – spiega l’assessore Concetta Spadaro – , con l’avvio della mensa, i carichi elettrici previsti aumenteranno in modo sensibile, superando di fatto la capacità dell’impianto attuale e rendendo indispensabile un adeguamento.

Per far fronte a questa necessità, abbiamo avanzato una doppia richiesta alla società di distribuzione: in via principale, è stata domandata l’attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica in Bassa Tensione con una potenza disponibile di 70 kW dedicata al plesso. In via subordinata o alternativa, qualora le condizioni tecniche della rete o specifici vincoli societari non lo permettessero, è stato chiesto l’aumento di potenza della fornitura già esistente, portandola sempre a 70 kW”.

Il Comune resta ora in attesa di ricevere il preventivo tecnico ed economico necessario per procedere con l’esecuzione delle opere le richieste.

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