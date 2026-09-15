Etna. SAC al tavolo ENAC a Roma

ROMA, 15 Settembre 2026 –

✈️ ETNA, SAC AL TAVOLO ENAC: “CONFRONTO PROFICUO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE”

CATANIA – Si è svolto oggi a Roma l’incontro promosso da ENAC per fare il punto sulla gestione delle situazioni emergenziali che hanno interessato il sistema aeroportuale siciliano durante l’estate 2026, segnata dalla persistente attività eruttiva dell’Etna e dalle conseguenti limitazioni all’operatività dell’aeroporto di Catania.

Al tavolo hanno partecipato i gestori aeroportuali siciliani e i soggetti coinvolti nel coordinamento aeronautico. L’obiettivo è stato quello di analizzare l’esperienza maturata durante gli eventi dell’estate e individuare possibili evoluzioni delle procedure e dei meccanismi di coordinamento.

Nel corso dell’incontro, SAC, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha anticipato una proposta per un coordinamento regionale strutturato, con l’obiettivo di affrontare gli effetti delle crisi sul sistema aeroportuale siciliano secondo una logica di rete.

La proposta punta a rafforzare il coordinamento già esistente con l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e la Protezione Civile, favorendo un raccordo più rapido tra le diverse competenze, informazioni condivise e strumenti operativi per garantire una risposta integrata alle emergenze.

“Una crisi che interessa Catania produce effetti sull’intero sistema regionale e deve quindi essere affrontata con una visione di rete”, dichiarano la presidente di SAC Anna Quattrone e l’amministratore delegato Nico Torrisi.

Secondo i vertici SAC, l’obiettivo non è creare nuove sovrapposizioni decisionali, ma rendere più efficace il collegamento tra le competenze già esistenti, consentendo di conoscere tempestivamente le capacità disponibili nei diversi aeroporti e le azioni attivabili.

SAC sottolinea inoltre come la collaborazione con l’Assessorato regionale e la Protezione Civile si sia rivelata fondamentale nella gestione dell’emergenza estiva. La società evidenzia infine la condivisione registrata tra i gestori aeroportuali siciliani, considerata un elemento importante per rafforzare la capacità di risposta dell’intero sistema regionale.

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