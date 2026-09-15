Comiso dà il benvenuto a dieic nuovi poliziotti: potenziamento per il Commissariato di P.S.

COMISO, 15 Settembre 2026 – Incontro istituzionale questa mattina al Comune di Comiso, dove il sindaco ha accolto ufficialmente i nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati al Commissariato locale.
I poliziotti, giunti da altre sedi in seguito ai recenti trasferimenti disposti dal Dipartimento, vanno a rinforzare l’organico dell’ufficio con un incremento complessivo di dieci unità operative.
L’arrivo dei nuovi rinforzi consentirà di intensificare in modo significativo le attività di controllo del territorio e di prevenzione generale, garantendo una presenza delle forze dell’ordine ancora più capillare, costante e vicina ai cittadini su tutto il territorio casmeneo.