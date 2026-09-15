Inaugurato il nuovo plesso scolastico dell’IIS “Carducci” di Comiso

Comiso, 15 settembre 2026 – È stato inaugurato questa mattina il nuovo plesso scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carducci”, in via Roma a Comiso. Una struttura realizzata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per far fronte alla carenza di spazi e garantire agli studenti dell’istituto un regolare e adeguato avvio del nuovo anno scolastico. Il nuovo plesso dispone di 10 nuove aule che consentiranno di rispondere alle accresciute esigenze dell’istituto e, al tempo stesso, di ampliare le opportunità didattiche e formative a disposizione della comunità scolastica.

“È un giorno importante per la Città di Comiso e per l’intero territorio ibleo. Investire nelle scuole significa investire nel futuro delle nostre comunità, offrendo agli studenti ambienti adeguati, sicuri e funzionali nei quali poter studiare, crescere e costruire il proprio percorso formativo. La realizzazione di questo nuovo plesso rappresenta una risposta concreta alle esigenze dell’Istituto “Carducci” e testimonia l’attenzione dell’amministrazione provinciale nei confronti del mondo della scuola”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

“Si tratta di un’iniziativa in continuità amministrativa, avviata dalla gestione commissariale Valenti-Rosso, che desidero ringraziare per il lavoro svolto e per aver posto le basi per la realizzazione di un’opera così importante. Oggi consegniamo alla comunità scolastica nuovi spazi che rappresentano un patrimonio per Comiso e per tutto il territorio”, aggiunge.

“L’intervento proseguirà a breve con la realizzazione di un secondo corpo di fabbrica, che comprenderà al piano terra un auditorium e, al piano superiore, altre quattro aule. Un ulteriore tassello di un progetto complessivo destinato a potenziare gli spazi a disposizione dell’IIS “Carducci” e ad arricchire le opportunità formative della comunità scolastica. L’opera si inserisce nel più ampio impegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’adeguamento e il potenziamento dell’edilizia scolastica superiore, con l’obiettivo di garantire agli studenti del territorio ambienti sempre più funzionali e idonei alle moderne esigenze della didattica”, conclude Maria Rita Schembari.

Alla cerimonia di inaugurazione e al successivo taglio del nastro hanno preso parte le principali istituzioni provinciali, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, della comunità scolastica, del personale dell’istituto e agli studenti.

Salva