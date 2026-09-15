Proseguono a Ragusa gli eventi del progetto “Bici in Comune”. Arriva “Due Ruote in Piazza”

Ragusa, 15 settembre 2026 – Continua a pieno ritmo a Ragusa il calendario di attività rientranti nel progetto “Bici in Comune – Comuni in Bici, Comunità più smart” promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e ANCI.

La linea di progetto che riguarda gli eventi, infatti, dopo il grande riscontro registrato nei mesi scorsi dalla ciclostorica “La Barocca” (tappa nazionale del Giro d’Italia d’Epoca) dalla seconda edizione di “Vigilando in Sicurezza” (dedicata all’educazione stradale dei più giovani) e dalla “Hyblea Randonnée” a inizio luglio (prima delle due tappe del percorso “Su e giù per gli altopiani iblei”), entra nel vivo di una nuova fase.

Durante il pomeriggio di sabato 19 e la mattina di domenica 20 settembre la città vivrà l’evento “Due Ruote in Piazza”, organizzato in collaborazione con FCI (Federazione Ciclistica Italiana), Borghi Sportivi APS, Scuola di Ciclismo Bike & Co. Ragusa, ASD Team Nuova Avir. Per due giorni Piazza Libertà e il centro storico accoglieranno un programma che unisce l’agonismo giovanile di livello regionale, la promozione del territorio attraverso il cicloturismo e le attività sportive all’aperto.

Si comincia sabato 19 settembre con la “3ª Gimkana Città di Ragusa”, aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni con qualsiasi tipologia di bicicletta. Raduno dalle 15:00, inizio ore 16:00 con iscrizioni in loco e premi per i partecipanti. Alle 16.00, il ritrovo degli atleti che per le vie del centro storico parteciperanno al “Campionato Regionale di Società Strada Giovanissimi” con partenza della gara alle 17 e premiazione alle 19, al termine della quale verranno presentate le società regionali che parteciperanno al Campionato Italiano. Ospiti d’eccezione dell’appuntamento saranno i ct Mirko Celestino e Nadia De Negri. Contemporaneamente, sempre in Piazza Libertà, si terranno tre lezioni di Group Cycling, a cura dell’istruttore Maurizio Mezzasalma e i suoi collaboratori. Orari delle lezioni 16:00, 17:00 e 18:00 (Info e iscrizioni: 0932 1913441)

Domenica mattina invece si terrà la Cicloturistica “Sulle Strade di Montalbano”, dedicata agli amanti dei percorsi panoramici e del turismo su due ruote. Il pacco gara si potrà ritirare, sempre in piazza, sia il giorno prima (dalle 16 in poi) che nella stessa mattinata (dalle 6 alle 7): la partenza da Piazza libertà avverrà alle 7. Alle 13 ci sarà il rientro, con la consegna delle medaglie, degli attestati di partecipazione e un rinfresco finale. Per info e iscrizioni: Paolo 320 3068247 – Fabio 338 3444991.

Nel contempo, dalle 11 in poi in Piazza Libertà si terranno attività libere di sport all’aperto, dimostrazioni e attività di pickleball, badminton, fitness e altre discipline.

“Il progetto sta tracciando un percorso virtuoso nella nostra città” dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Ragusa, Simone Digrandi, “La linea dedicata agli eventi – che precede le altre due finanziate su interventi strutturali, valorizzazione e digitalizzazione dei percorsi ciclabili – sta permettendo di vivere momenti speciali dedicate al cicloturismo, alla sicurezza stradale, alla mobilità nel nostro territorio. E la strada non finisce qui, perché a ottobre daremo vita ad altri due eventi che presenteremo nelle prossime settimane: l’11 ottobre il percorso cicloturistico dal tema enogastronomico “Ole…amo le catene” preceduto da un ulteriore evento dedicato all’uso sicuro delle biciclette per bambini e ragazzi.”

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