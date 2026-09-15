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Attualità | Comiso

A Comiso dieci nuovi poliziotti per potenziare controlli e sicurezza

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Comiso, 15 settembre 2026 – Il Questore di Ragusa Fazzino, in visita presso il Comune di Comiso con 10 nuovi agenti in forza, per garantire maggiori controlli sul territorio. “Sarà un controllo energico”. Ad accoglierlo, il sindaco Maria Rita Schembari, e l’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani con il vice commissario Salvatore Giardina e l’ispettore Monia Burrafato

“Oggi sono arrivati al Commissariato di Comiso 10 nuovi agenti – ha spiegato il Questore – per l’implementazione dei servizi di controllo sul territorio e per integrare quelle unità che, da qualche mese, sono state trasferite all’aeroporto di Comiso per il maggior incremento di traffico e che dunque, ci ha imposto una maggiore presenza. Con questi nuovi innesti, riusciremo a organizzare la pattuglia di controllo con azioni costanti e continue per dare sicurezza ai cittadini, per garantire un efficace ed energico controllo”.

” Pur non avendo mai disatteso le richieste dei cittadini e quelle di questa amministrazione – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore- oggi si rafforza ulteriormente la presenza delle forze dell’ordine coadiuvate nei servizi di controllo dalla Polizia Locale. Ci fa sentire più sicuri la maggiore presenza della Polizia di Stato poichè, oltre alla sicurezza reale, infonde il vero senso di quella percepita nella città. Purtroppo, anche se appaiono meno eclatanti i fenomeni di criminalità o di altro, rispetto ad altre città, a Comiso c’è sempre un background da non sottovalutare e da controllare costantemente. Quindi al Questore e a tutti gli agenti che opereranno, va il nostro sincero ringraziamento per l’attenzione già profusa e che sarà riservata anche in futuro”.

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