Trasporto studenti pendolari a Pozzallo: chiarimenti dall’AST tra nuove fermate, disservizi e polemiche politiche

POZZALLO, 15 Settembre 2026 – I recenti disservizi che hanno penalizzato gli studenti pendolari tra Pozzallo e Modica trovano chiarimenti diretti da parte della dirigenza AST di Modica, interpellata da Sud chiama Nord Pozzallo per fare luce sui disagi registrati nei primi giorni di scuola.

A seguito del confronto, sono state confermate per Pozzallo le fermate di Viale Australia, Via Torino e Viale Europa agli orari consueti. A queste si aggiungono due importanti novità ottenute su esplicita richiesta del movimento: la fermata di Bosco Pisani per gli studenti diretti a Modica — inizialmente non prevista — e la fermata al Consorzio di Modica anche per chi utilizza gli autobus di linea.

“L’azienda rileva il movimento Sud chiama Nord – ha fornito spiegazioni in merito alle criticità dei giorni scorsi. Il mancato servizio registrato nella prima giornata è stato causato da un difetto di comunicazione istituzionale: il calendario scolastico regionale fissava l’inizio delle lezioni al 15 settembre, ma né gli istituti, né l’USR né i Comuni avevano formalmente segnalato all’AST l’avvio anticipato al 14 settembre.

I disagi successivi sono, invece, imputabili a un guasto tecnico improvviso e imprevedibile che ha temporaneamente bloccato due veicoli. La dirigenza dell’azienda di trasporto ha comunque assicurato il pieno ripristino delle corse e la disponibilità di tutti i mezzi necessari a partire da domani”.

Dalla nota di Sud Chiama Nord Pozzallo emerge poi una dura polemica sulla gestione istituzionale della mobilità scolastica. Viene rimarcato come non spetti a forze politiche o singoli cittadini farsi carico di contattare i vettori per ottenere informazioni e trovare soluzioni basilari. La critica si sposta infine sull’operato di chi amministra, accusato di mancare di programmazione su eventi prevedibili come l’apertura delle scuole e di affidarsi a comunicati giudicati asettici, definiti sintomo di superficialità e incapacità amministrativa.

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