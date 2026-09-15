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Modica, auto fuori controllo in Corso Umberto: probabile malore per il conducente, due feriti in ospedale

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MODICA, 15 Settembre 2026 – Paura questa mattina nel cuore di Modica, in Corso Umberto, dove si è verificato un incidente autonomo. Per cause ancora in corso di accertamento, ma riconducibili probabilmente a un improvviso malore, il conducente di un’Audi ha perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro un’automobile che si trovava regolarmente in sosta lungo la via.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari: due ambulanze del 118 hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’impatto per prestare le prime cure agli occupanti dell’Audi, che sono stati successivamente trasferiti al Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. L’episordo ha inevitabilmente richiamato l’attenzione di passanti e residenti lungo la principale arteria cittadina.

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