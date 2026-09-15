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Modica | Sport

Sambiase-Modica Calcio. Mercoledi i rossoblu cercano continuità nonostante la sconfitta

Dopo la buona prestazione contro la Reggina, la formazione di Raciti torna subito in campo nel turno infrasettimanale
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Modica, 15 settembre 2026 – Il Modica torna subito in campo. Domani, mercoledì 16 settembre, la formazione rossoblù sarà impegnata in trasferta contro il Sambiase, nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D.

La squadra di mister Filippo Raciti arriva all’appuntamento dopo la buona prova offerta al “Pietro Scollo” contro la Reggina. Una prestazione dalla quale ripartire, pur senza essere riusciti a raccogliere punti, e che rappresenta una base importante in vista dei prossimi impegni.

Di fronte ci sarà un Sambiase che ha raccolto fin qui quattro punti, frutto della vittoria contro il Gela e del pareggio con il Praia Tortora. Una gara che richiederà quindi attenzione e continuità nell’arco dei novanta minuti.

Per il Modica l’obiettivo è ripetere quanto di buono mostrato contro la Reggina, senza abbassare la guardia e cercando di trasformare la prestazione in risultato per conquistare la prima vittoria del campionato.

Di seguito i convocati scelti da mister Filippo Raciti per la gara:

Portieri: Romano, Truppo, Sanchez.

Difensori: Desiato, Kljajic, Callegari, Sangare, Milazzo.

Centrocampisti: Garufi, Incatasciato, Aprile, Asero, Misseri, Castillo, Giardina, Ferchichi, Fiore, Cappello, Deodato, Fedele.

Attaccanti: Pierce, Dudic, Flores, Reinero.

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