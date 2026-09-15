Comiso. Giornata del merito: premiati tutti gli studenti che hanno raggiunto il massimo dei voti

Comiso, 15 settembre 2026 – Giornata del merito a Comiso. Sono stati premiati tutti gli studenti che hanno raggiunto il massimo dei voti

sia della scuola di primo grado, sia di quella di secondo grado. Lo comunica l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino.

“Oltre al premio relativo al voto scolastico – spiega l’assessore- quest’anno abbiamo inserito una novità. Sono stati premiati anche quei ragazzi che , all’interno di alcune associazioni e cooperative che operano nel sociale, si sono distinti per il loro merito nei rapporti con gli altri, nell’affrontare la vita quotidiana in maniera diversa, positiva e propositiva e con senso civico, nella resilienza, per i talenti legati alla logica, per i piccoli doni che rendono il mondo migliore, per il rispetto e l’educazione mostrata nei confronti degli altri, per la pazienza, per il coraggio di affrontare le proprie difficoltà, per la collaborazione e la disponibilità, per la capacità di esserci aiutando gli altri. Sono state infatti presenti le associazioni che operano nel nostro territorio – ancora la Cubisino – quali Filotea, TalitaKum , la CTA Villa Margherita, Noi con Voi insieme. Presente anche il sindaco, Maria Rita Schembari. Tutto questo – conclude Giusi Cubisino- perché il merito non è soltanto un voto: è un percorso, una scelta, il coraggio di non arrendersi e di continuare a crescere. Io ci credo. Credo che insieme, a piccoli passi, possiamo davvero cambiare qualcosa”.

Salva