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Politica | Vittoria

Vittoria. Perupato nominata Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

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Vittoria, 14 settembre 2026 – È Rosa Perupato il nuovo Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città di Vittoria. La nomina è stata formalizzata dal Sindaco Francesco Aiello con determinazione del 9 settembre 2026, al termine della procedura prevista dall’avviso pubblico.
L’Ufficio del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città di Vittoria è stato istituito dal Consiglio comunale nel 2022. Il relativo regolamento è stato successivamente modificato nel 2026, con l’obiettivo di aggiornare i requisiti professionali richiesti e le cause di esclusione.
Il Garante svolge le proprie funzioni a titolo gratuito e resta in carica per cinque anni, comunque non oltre la fine del mandato del Sindaco.
“La tutela dei bambini, degli adolescenti e degli anziani rappresenta un obiettivo fondamentale della mia azione amministrativa. Con la nomina del Garante dotiamo la città di uno strumento importante di ascolto, tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Auguro a Rosa Perupato buon lavoro e sono certo che saprà svolgere questo incarico con sensibilità, competenza e attenzione ai bisogni dei più giovani. L’Amministrazione comunale garantirà la massima collaborazione affinché il Garante possa operare pienamente al servizio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie – ha commentato il sindaco Francesco Aiello”.

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