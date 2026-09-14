Da Ragusa a Montesilvano, dodici giovani ad “Azzurra Libertà”: la delegazione guidata da Vincenzo Melfi

MONTESILVANO, 14 settembre 2026 – Dodici giovani provenienti dalla provincia di Ragusa sono a Montesilvano per partecipare ad “Azzurra Libertà – Innamorati del futuro”, la manifestazione nazionale di Forza Italia Giovani in programma dall’11 al 13 settembre.

A guidare la delegazione ragusana è Vincenzo Melfi, Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani – Provincia di Ragusa, che ha accompagnato a Montesilvano una rappresentanza di giovani del territorio ibleo per prendere parte ai lavori ed ai numerosi momenti di confronto della tre giorni dedicata alle nuove generazioni.

«Abbiamo scelto di esserci perché crediamo che i giovani debbano essere protagonisti della politica e delle scelte che riguardano il futuro del Paese – dichiara Melfi –. Essere qui significa portare anche la voce della nostra provincia, confrontandoci con giovani provenienti da tutta Italia e con rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e della società civile».

Al centro della manifestazione ci sono alcuni dei temi che maggiormente interessano le nuove generazioni: lavoro, impresa, innovazione e intelligenza artificiale, casa, Europa, sicurezza, territorio e prospettive demografiche.

Quella di quest’anno rappresenta inoltre la quarta partecipazione della delegazione ragusana ad “Azzurra Libertà”, un appuntamento che nel tempo è diventato un’occasione importante di formazione, confronto e crescita per i giovani del territorio.

«Ogni volta che partecipiamo ad Azzurra Libertà torniamo a casa con grandi esperienze, nuovi confronti e tanti contenuti – prosegue Melfi –. Il valore di questi appuntamenti, per noi, sta anche nella capacità di riportare poi sul territorio ciò che abbiamo imparato, le idee che abbiamo raccolto e gli stimoli ricevuti durante il confronto nazionale. È un modo per crescere noi, ma anche per mettere questa crescita a disposizione della nostra provincia».

La presenza della delegazione siciliana si inserisce nel percorso di partecipazione alle attività nazionali di Forza Italia Giovani e rappresenta un’occasione di confronto e di crescita politica per i giovani della provincia di Ragusa.

«La politica ha bisogno di giovani che abbiano il coraggio di mettersi in gioco – conclude Melfi –. Vogliamo una generazione che non si limiti a commentare il presente, ma che abbia la capacità di immaginare e costruire il futuro. Anche partendo dalla provincia di Ragusa possiamo essere protagonisti del dibattito nazionale e trasformare le esperienze vissute in iniziative concrete per il nostro territorio

Ringraziamo infine, il Segretario Regionale On. Nino Minardo ed il segretario provinciale di Forza Italia Giancarlo Cugnata, per la vicinanza ed il continuo sostegno all’azione del movimento giovanile».

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