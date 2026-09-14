Consulta Giovanile di Ragusa, prima iscritta in Sicilia nel neonato Albo Nazionale delle Consulte dei Giovani

Ragusa, 14 settembre 2026 – È la Consulta Giovanile del Comune di Ragusa la prima realtà siciliana ad aderire all’Albo Generale delle Consulte dei Giovani, l’elenco che raccoglie, regione per regione, le Consulte e i Forum giovanili della rete nazionale promossa dall’associazione Generatio PRS.

Generatio PRS (GenPRS) è un’organizzazione apartitica, attiva dall’aprile 2025 e nata attorno all’esperienza del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, l’organismo di rappresentanza studentesca istituito con legge regionale e promosso dal Consiglio regionale toscano. Ne fanno parte ex componenti del Parlamento studenti, rappresentanti degli studenti, giovani amministratori locali e realtà del terzo settore. L’associazione lavora per far nascere, sostenere e mettere in rete in tutta Italia assemblee consultive giovanili libere, democratiche e pluraliste, fondate sui valori della Costituzione: gli stessi requisiti richiesti a chi entra nell’albo.

«Essere i primi in Sicilia a far parte di questa rete è una bella soddisfazione – dichiara Emanuele Occhipinti, presidente della Consulta Comunale Giovanile –. È un progetto ambizioso e promettente, portato avanti da ragazze e ragazzi in gamba che la partecipazione l’hanno vissuta in prima persona, e ci entriamo con grande curiosità. Valorizzare la partecipazione giovanile è il filo conduttore del nostro mandato, e aderire all’albo, per noi, è come avere un bollino di garanzia: vuol dire che la nostra Consulta rispetta i principi di pluralismo e libertà da condizionamenti richiesti a ogni realtà iscritta.»

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