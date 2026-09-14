Vittoria. Scuderi a muso duro sul tema fumarole: “Occorrono fatti concreti”

Vittoria, 14 settembre 2026 – «Di fumarole si parla da anni, senza mai riuscire a cavare un ragno dal buco. E ora che il sindaco Aiello è alla fine del suo mandato, è ancora alla ricerca di soluzioni. Non siete più credibili. Avete finito di prendere in giro i cittadini vittoriesi».

Con queste parole, il consigliere comunale di Vittoria, Pippo Scuderi, interviene duramente sulla questione delle fumarole, un problema che da troppo tempo avvelena l’aria e la pazienza dei vittoriesi. «Per tutta l’estate – e non solo – siamo stati costretti a respirare veleno e diossina. Ricordate quando Aiello, in campagna elettorale, prometteva di debellare le fumarole in soli sei mesi? I fatti dicono che avete fallito su tutta la linea. Non bastano gli annunci di facciata: andatevene a casa».

Scuderi punta il dito contro un’amministrazione che, a suo dire, ha perso ogni credibilità e che continua a nascondersi dietro comunicati e promesse non mantenute. «Le fumarole – aggiunge – sono il simbolo di un fallimento politico e amministrativo che dura da anni. Vittoria merita rispetto, non propaganda».

Il consigliere non risparmia neppure l’ex assessore Paolo Monello, che nei giorni scorsi ha ammesso pubblicamente l’incapacità dell’amministrazione Aiello di affrontare il problema. «Onore a Monello per l’autocritica – dichiara Scuderi – ma non dimentichiamo che si tratta dello stesso assessore che, mentre i cittadini respiravano diossina, si occupava di cultura, organizzando eventi costati alle casse comunali 13-15mila euro a serata, con una partecipazione di appena quattro gatti. Forse Monello non ricorda che, dall’alto del suo ruolo istituzionale e della sua esperienza, avrebbe potuto dare un contributo concreto per risolvere i problemi della città. Ma guardando al passato, tra urbanistica ed edilizia abusiva negli anni ’90, forse è meglio lasciar perdere».

Scuderi si chiede se il recente post di Monello non sia in realtà un messaggio promozionale per la futura amministrazione, «rispetto a cui sta già prenotando un nuovo incarico». Scuderi conclude con un appello alla città: «Vittoria ha bisogno di verità e di coraggio, non di chiacchiere. Le fumarole non si combattono con i post o con le promesse, ma con azioni concrete. E chi ha fallito deve assumersi le proprie responsabilità, senza più prendere in giro i cittadini».

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