Etna: chiusura parziale dello spazio aereo e stop agli arrivi fino alle 16:00

CATANIA,14 Settembre 2026 – L’attività vulcanica dell’Etna condiziona il traffico aereo in Sicilia nella giornata di lunedì 14 settembre, portando alla chiusura temporanea del settore C1 dello spazio aereo e alla conseguente sospensione di tutti i voli in arrivo fino alle ore 16:00 locali. La misura, adottata per garantire i massimi standard di sicurezza operativa a causa della presenza di ceneri in quota, impatta direttamente la regolarità dello scalo, costringendo la gestione aeroportuale e i vettori a riprogrammare l’operatività della giornata. Di fronte ai possibili ritardi, cancellazioni o dirottamenti verso altri aeroporti dell’isola, si invitano caldamente tutti i passeggeri in partenza o in arrivo a verificare lo stato aggiornato del proprio volo direttamente con la propria compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aerostazione, mentre le autorità competenti continuano a monitorare costantemente l’evoluzione del fenomeno eruttivo per fornire tempestivamente i prossimi aggiornamenti sullo stato della circolazione aerea.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.