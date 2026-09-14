Vittoria sconfitto di misura (1-0) ad Acireale contro una delle corazzate del girone

ACIREALE, 14 Settembre 2026 – Il risultato non rende pienamente merito ad un Vittoria che, per quanto visto in campo, avrebbe meritato almeno il pareggio. A decidere la gara una distrazione difensiva a inizio secondo tempo, pagata a caro prezzo.

Dopo il gol subito, i biancorossi hanno reagito e hanno avuto due occasioni nitide per pareggiare prima Francofonte, con una punizione magistrale che si stampa sulla traversa, poi Perez, che arriva a un soffio dal tap-in sul cross di Ousleati.

Alla fine arriva la sconfitta, ma resta una prestazione che fa ben sperare. Contro una squadra costruita per vincere il campionato, il Vittoria ha dimostrato di potersela giocare.

Ora testa alla prossima in casa contro la Messana

I RISULTATI DELLA 1ª GIORNATA

Acireale FC – Vittoria 1 – 0

Augusta FC – Messina 0 – 1

Jonica – Sport Club Palazzolo 2 – 1

Leonzio 1909 – Giarre Calcio 1 – 1

Mazzarrone – Niscemi FC 1 – 0

Nebros – Melilli 2 – 0

Messana – Athletic Gioiosa 0 – 0

Gymnica Scordia -Atletico CT 3 – 2

Salva