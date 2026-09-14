Scomparsi tra Scoglitti e Marina di Acate, i tre minori ritrovati a Milano: stanno bene

MILANO, 14 Settembre 2026 – Si conclude con un lieto fine la vicenda dei tre adolescenti le cui ricerche avevano tenuto in apprensione la comunità tra Scoglitti e Marina di Acate. I giovani coinvolti sono Youssef Messaoudi (15 anni), Yakoub Tkouri (17 anni) e Ayoub Tkouri (14 anni). I ragazzi, allontanatisi volontariamente dalle proprie abitazioni in contrada Mogli l’8 settembre, sono stati rintracciati a Milano dopo che si sono presentati spontaneamente al comando della Polizia locale di Milano Duomo. Dopo la denuncia formale presentata dalle famiglie il 10 settembre, si erano mobilitate le forze dell’ordine — con le ricerche coordinate dai Carabinieri di Ragusa — e l’intera cittadinanza attraverso appelli e segnalazioni. Dalle prime informazioni, i tre minorenni avrebbero affrontato un lungo viaggio attraverso la penisola prima di raggiungere il capoluogo lombardo.I Carabinieri hanno prontamente informato le famiglie e avviato le procedure per il rientro in Sicilia dei ragazzi, che godono di buona salute.

Salva