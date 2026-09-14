Inaugurata la nuova scuola dell’infanzia di Marina di Acate “Santa Giuseppina Bakhita”

Marina di Acate, 14 settembre 2026 – È stata inaugurata oggi, in concomitanza con l’inizio delle lezioni, la nuova scuola dell’infanzia di Marina di Acate, intitolata a Santa Giuseppina Bakhita. Un edificio acquistato e completamente ristrutturato dall’Amministrazione comunale, oggi consegnato alla comunità come spazio dedicato all’istruzione dei più piccoli.

L’intervento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Fidone per testimoniare concretamente l’attenzione verso Marina di Acate, la borgata marinara e le aree rurali.

Alla cerimonia hanno preso parte – tra gli altri – il Prefetto, il Vescovo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Provveditore di Ragusa insieme a rappresentanti di tutte le autorità civili, militari e religiose, del mondo della scuola e delle organizzazioni sindacali.

“Un ennesimo passo in avanti per Acate”, ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Fidone. “Le difficoltà incontrate lungo il percorso sono state superate grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto l’intera Amministrazione. Acate e Marina di Acate oggi crescono grazie a un presidio educativo di fondamentale importanza che abbraccia un’area popolosa e bisogna di servizi. Andiamo incontro concretamente alle esigenze delle famiglie con la massima attenzione che dedichiamo ai più piccoli che da oggi disporranno di uno spazio moderno, efficace e funzionale. Grazie a tutta la giunta e al lavoro sinergico del vicesindaco Gianfranco Ciriacono e dell’assessore Daniele Gallo e un plauso agli uffici comunali per l’operato che ha permesso di centrare questo obiettivo”.

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