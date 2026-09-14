  • 14 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 14 Settembre 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Un lungo applauso e palloncini bianchi: Pozzallo si stringe attorno alla famiglia per l’addio a Giorgio Ruta

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 14 Settembre 2026 – Pozzallo  si è stretta in un abbraccio commosso e corale per l’ultimo saluto a Giorgio Manuel Ruta, il diciassettenne tragicamente scomparso giovedì scorso in un incidente stradale sulla Modica–Pozzallo, in contrada Michelica, nei pressi della  della stele dedicata a Gigi Olivari.

La chiesa Madre Madonna del Rosario era gremita in ogni ordine di posto. Centinaia di giovani, tutti indossando magliette bianche con il volto del ragazzo, si sono uniti ad amici e familiari per stringersi attorno al dolore dei cari. Il corteo funebre, partito dall’abitazione del giovane, ha visto il feretro portato a spalla tra le strade in un silenzio denso, rotto solo dalle voci dei coetanei che invocavano ripetutamente il suo nome.

Durante l’omelia, don Salvo Bella ha pronunciato parole di intensa commozione: «Con questa croce guardiamo a Gesù, che Giorgio teneva nel cuore. In lui vediamo la luce di chi ha amato la vita e la pienezza dell’esistenza. Giorgio vivrà in eterno in ogni nostra azione, nel sorriso che sapremo ritrovare anche nelle difficoltà». Il sacerdote ha tracciato il profilo del giovane, ricordandone la dedizione allo studio, la passione per la musica e il legame profondo con gli amici, invitando i presenti a fare della sua memoria un monito per custodire i valori dell’amicizia e della condivisione.

All’uscita del feretro sul sagrato, il silenzio ha lasciato spazio a un lungo e commosso applauso, accompagnato dal volo di palloncini bianchi che hanno salutato per l’ultima volta un ragazzo che, come ha ricordato la comunità intera, ha saputo amare la vita con il cuore colmo di luce.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube