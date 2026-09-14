A Modica torna Scacciapensieri: due giorni tra “scaccia”, turismo, cultura e spettacolo

MODICA, 14 Settembre 2026 – La “scaccia” modicana torna protagonista nel cuore di Modica. Sabato 19 e domenica 20 settembre arriva la seconda edizione di Scacciapensieri, manifestazione dedicata a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica modicana, pensata per raccontarne la storia e il valore culturale e, allo stesso tempo, trasformarla in occasione di incontro, promozione turistica e intrattenimento.

Due giorni nei quali gastronomia, territorio, turismo e spettacolo si incontreranno attraverso un programma che avrà il suo centro in Piazza Matteotti, con il Food Village dedicato alla scaccia nei vari gusti tradizionali e non solo, ma che coinvolgerà anche l’Auditorium Floridia e la Società Operaia di Mutuo Soccorso. L’iniziativa è realizzata dal Comune di Modica ed è finanziata attraverso il bando regionale “Sicilia che piace”, misura dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

«Scacciapensieri rappresenta un’occasione per valorizzare una delle espressioni più autentiche della nostra tradizione gastronomica e, allo stesso tempo, per costruire attorno alla nostra tipica scaccia un appuntamento capace di parlare di Modica ai cittadini, turisti e visitatori. La seconda edizione rafforza questa idea, mettendo insieme cultura, turismo, gastronomia e spettacolo in due giornate che coinvolgeranno diversi luoghi della città».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo Leandro Giurdanella: «La scaccia è un patrimonio della nostra tradizione e può diventare sempre più uno strumento di promozione del territorio. Con Scacciapensieri vogliamo continuare a creare occasioni di incontro tra chi produce, chi vive la città e chi arriva a Modica, legando la valorizzazione del prodotto a una riflessione più ampia sul turismo e sulle opportunità di sviluppo del territorio».

Il programma prenderà il via sabato 19 settembre alle 17.30 all’Auditorium Floridia con il convegno “Il turismo d’eccellenza negli agriturismi iblei”, un momento di approfondimento dedicato al rapporto tra ospitalità rurale, qualità dell’offerta, promozione del territorio e nuovi strumenti per leggere e interpretare la domanda turistica. Tra i protagonisti dell’incontro ci saranno anche i rappresentanti di Iodah, piattaforma di data intelligence specializzata nel settore travel & tourism che raccoglie, analizza e visualizza dati provenienti dall’ecosistema turistico e utilizza strumenti di intelligenza artificiale per fornire indicatori utili a comprendere domanda, offerta, comportamenti dei visitatori e dinamiche delle destinazioni. Scopriremo così dove si collocano gli agriturismi della Terra Barocca in ambito nazionale, così da interrogarsi su come gli operatori possano conoscere meglio il mercato e costruire strategie più efficaci.

Sempre sabato 19 e domenica 20 settembre, alla Società Operaia Mutuo Soccorso di Corso Umberto, spazio ai laboratori di degustazione della scaccia modicana. Sono previsti quattro appuntamenti, due per giornata, alle 18.00 e alle 19.30. I partecipanti potranno conoscere più da vicino la tradizione della scaccia e, soprattutto, scoprirne il rapporto con i vini del territorio attraverso un percorso di degustazione curato dal sommelier Giorgio Solarino, che seguirà gli abbinamenti enologici. I laboratori sono gratuiti, con posti limitati a 20 partecipanti per appuntamento, e prevedono prenotazione obbligatoria sul sito www.scacciapensieri.online dove è possibile trovare anche il programma dettagliato.

Dalle 18.00, sia sabato che domenica, il cuore di Scacciapensieri sarà il Food Village di Piazza Matteotti, dove saranno allestite varie postazioni dedicate alla scaccia modicana. Sarà una vera festa gastronomica, pensata per permettere al pubblico di acquistare e degustare le scacce in diversi gusti e interpretazioni, scoprendo la varietà di una preparazione profondamente legata alla storia e alla cultura alimentare di Modica. Il Food Village sarà aperto sabato 19 settembre dalle 18.00 alle 24.00 e domenica 20 settembre dalle 18.00 alle 23.00. Non soltanto degustazione, dunque, ma un luogo dove trascorrere la serata, incontrarsi e vivere la città, accompagnando il cibo con musica e spettacoli. E attesissimo arriverà sabato 19 settembre l’artista nazionale Claudio Casisa. Con la sua comicità, energia e capacità di intrattenimento, si inserirà all’interno di una serata pensata per coinvolgere un pubblico ampio e non soltanto quello interessato alla gastronomia. Sempre sabato sera, a partire dalle ore 21, i più bei successi della musica italiana ma anche internazionale con il concerto della Good Time Live Band mentre la seconda giornata della manifestazione, in programa domenica 20 settembre, vedrà la musica itinerante della Modica Street Band che partirà dal Duomo di San Pietro per poi ritrovarsi in piazza Matteotti, portando la musica nelle strade e accompagnando il pubblico verso il cuore della manifestazione. La serata si concluderà con il dj set di Andrea Cunta in Piazza Matteotti.

Scacciapensieri si propone così di riportare al centro dell’attenzione un prodotto che appartiene profondamente alla memoria gastronomica della città, trasformandolo in un elemento di promozione e racconto del territorio. La scaccia diventa il punto di partenza per parlare di tradizione, produzioni locali, turismo rurale, qualità dell’offerta e capacità di una città di costruire attorno alle proprie identità nuove occasioni di incontro e attrattività. Informazioni dettagliate sul sito www.scacciapensieri.online e sui canali social. Intanto per gli operatori che vogliono aderire è possibile farlo entro le ore 12 di domani martedì 15 tramite apposita modulistica presente sul sito web.

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