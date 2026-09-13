Salvò un’anziana dall’annegamento. Comiso, encomio al Brigadiere Angelo Sebastiano Zuppardo

COMISO, 13 Settembre 2026 – Presso la caserma dei Carabinieri di Comiso, il Colonnello Carmine Rosciano, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, ha consegnato un Encomio Semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, al Brigadiere Angelo Sebastiano Zuppardo, effettivo alla locale Stazione.
L’onorificenza è stata tributata per aver salvato un’anziana signora dall’annegamento il 7 novembre 2025 assieme ad un giovane collega, Maresciallo Allievo della Scuola di Firenze, all’epoca dei fatti in tirocinio presso la Stazione Carabinieri di Comiso.
I due Carabinieri, nel corso del servizio di pattuglia, stavano percorrendo il Corso Vittorio Emanuele in condizioni di forte pioggia, quando in una zona di pendenza notavano una signora trascinata sotto un’autovettura dalla forte corrente di acqua reflua che rischiava di farla annegare.
Malgrado le grosse difficoltà dovute alle condizioni atmosferiche e mettendo a repentaglio la propria incolumità, i militari dell’Arma la soccorrevano tempestivamente, traendola in salvo e scongiurando più gravi conseguenze.
Il Comandante Provinciale si è complimentato con il militare premiato per l’attività svolta, che riscuoteva il plauso dell’opinione pubblica ed esaltava il prestigio dell’Arma dei Carabinieri.