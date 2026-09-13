Calcio. Il Frigintini archivia la quarta settimana di lavoro, in Coppa Italia è subito derby col Santa Croce

Modica, 13 settembre 2026 – Il Frigintini di Ciccio Di Rosa alza i ritmi in vista dei primi impegni ufficiali della stagione 2026/2027.

Ieri pomeriggio, i rossoblu della Contea, con la partitella in “famiglia” con la formazione under 19 hanno archiviato la quarta settimana di preparazione e ora puntano l’attenzione sulla prima gara ufficiale di Coppa Italia, dove l’undici modicano sarà impegnato nel derby con il Santa Croce una delle formazioni più attrezzate del girone D del Campionato di Promozione che prenderà il via il 27 settembre.

La sfida di andata contro il “Cigno”, si giocherà in terra camarinense domenica 20 settembre, mentre il return match è in programma a Modica mercoledì 30 settembre.

Nel frattempo, il Comitato Regionale della LND ha ufficializzato le squadre che comporranno il girone D di Promozione nel quale oltre al Frigintini sono state inserite le altre squadre iblee (Pro Ragusa, Casmenarum Comiso, Santa Croce e Ragusa Boys), le siracusane Megarese, Atletico Megara, Città di Canicattini, Noto e Cassibile, il Qal’at Caltagirone, le ennesi Barrese e S. Anna Enna e le nissene Serradifalco, Sommatinese e Real Gela.

Un girone “tosto” che racchiude squadre molto competitive che alzano ulteriolmente l’asticella di un campionato in cui i rossoblu puntano a una salvezza tranquilla.

“Di questo girone – spiega il responsabile dell’Area Tecnica, Stefano Di Rosa – ci affascina il fatto di giocare diversi derby iblei, ma anche la consapevolezza di doverci misurare con squadre che si sono attrezzate per il salto di categoria. Il nostro unico obiettivo – sottolinea – rimane la salvezza, perchè al cospetto di quattro nuovi innesti con anni di esperienza, saremo anche quest’anno la squadra con più under in rosa (ben 15), motivo per cui rimaniamo una squadra in ‘costruzione’ sotto l’aspetto individuale. Il nostro tasso di esperienza – continua – rimane basso, ma è proprio questa la sfida che ci poniamo anche per la prossima stagione: puntare su giovani locali e dare loro la possibilità di misurarsi in un campionato tosto come il girone D di Promozione di quest’anno. Ci sarà da scalare una montagna come nella passata stagione e con il lavoro meticoloso e attento del mister e del suo staff, affronteremo tutte le squadre con il massimo impegno e consapevoli del fatto che ci saranno momenti difficili, che come lo scorso campionato affronteremo senza perderci d’animo. Saremo si una squadra giovane, ma – conclude Stefano Di Rosa – con la voglia di andare in campo a soffrire e sudare la maglia ogni domenica e contro ogni avversario”.

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