L’Unitre di Modica pronta al rinnovo delle Cariche Sociali pensando al prossimo anno accademico

Modica, 13 settembre 2026 – Conclusa la pausa estiva presso la sede Unitre di Modica si pensa già all’avvio del nuovo anno accademico la cui organizzazione sarà preceduta dal rinnovo delle cariche sociali.

Le relative votazioni infatti sono state già fissate per il pomeriggio del prossimo 24 settembre presso l’aula magna dell’istituto professionale Principi Grimaldi. Le candidature per la elezione del presidente e dei componenti del consiglio direttivo, potranno essere presentate personalmente alla segreteria dell’associazione entro le ore 12 di lunedì 14 settembre presso la sede legale del Corso Umberto n.151 i cui locali resteranno aperti nella mattinata dello stesso giorno . Potranno essere inoltrate anche via e-mail, entro lo stesso termine . Questo è quanto emerso dall’assemblea che ha, fra l’altro, approvato il rendiconto gestionale dell’Anno Accademico 2025/2026, il bilancio preventivo del futuro anno per il quale ha approvato la quota associativa dovuta da ciascun associato e ratificato la delibera del Consoglio Direttivo che ha confermato, per lo svolgimento dell’attività formativa e dei laboratori, l’utilizzo dei locali messi a disposizione dall’Istituto Professionale Alberghiero Principi Grimaldi grazie alla preziosa disponibilità della dirigente scolastica Claudia Terranova. L’assemblea ha fra l’altro indicato i soci Frasca Orazio e Salvatore Di Rosa quali rappresentanti della sede di Modica delegati a far parte dell’assemblea nazionale a fianco del presidente Enzo Cavallo componente del consiglio nazionale.

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