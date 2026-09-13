  • 13 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Settembre 2026 -
Attualità | Modica

L’Unitre di Modica pronta al rinnovo delle Cariche Sociali pensando al prossimo anno accademico

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 settembre 2026 – Conclusa la pausa estiva presso la sede Unitre di Modica si pensa già all’avvio del nuovo anno accademico la cui organizzazione sarà preceduta dal rinnovo delle cariche sociali.
Le relative votazioni infatti sono state già fissate per il pomeriggio del prossimo 24 settembre presso l’aula magna dell’istituto professionale Principi Grimaldi. Le candidature per la elezione del presidente e dei componenti del consiglio direttivo, potranno essere presentate personalmente alla segreteria dell’associazione entro le ore 12 di lunedì 14 settembre presso la sede legale del Corso Umberto n.151 i cui locali resteranno aperti nella mattinata dello stesso giorno . Potranno essere inoltrate anche via e-mail, entro lo stesso termine . Questo è quanto emerso dall’assemblea che ha, fra l’altro, approvato il rendiconto gestionale dell’Anno Accademico 2025/2026, il bilancio preventivo del futuro anno per il quale ha approvato la quota associativa dovuta da ciascun associato e ratificato la delibera del Consoglio Direttivo che ha confermato, per lo svolgimento dell’attività formativa e dei laboratori, l’utilizzo dei locali messi a disposizione dall’Istituto Professionale Alberghiero Principi Grimaldi grazie alla preziosa disponibilità della dirigente scolastica Claudia Terranova. L’assemblea ha fra l’altro indicato i soci Frasca Orazio e Salvatore Di Rosa quali rappresentanti della sede di Modica delegati a far parte dell’assemblea nazionale a fianco del presidente Enzo Cavallo componente del consiglio nazionale.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube