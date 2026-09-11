  • 11 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Settembre 2026 -
Politica | Scicli

Scicli. Va in appalto la nuova scuola Lipparini Miccichè

A darne notizia il sindaco Mario Marino, la notizia attesa da decenni è arrivata
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 11 settembre 2026

SCICLI – È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione della nuova scuola Lipparini-Miccichè, prevista in piazza Italia. A darne notizia il sindaco di Scicli, Mario Marino. L’importo complessivo posto a base dell’appalto è di 6.864.448,74 euro. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 23 del 10 ottobre 2026, attraverso la Centrale Unica di Committenza di Comiso.

Per la ricostruzione dell’iter amministrativo, va ricordato che l’avvio del procedimento risale alla precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Giannone, con Viviana Pitrolo assessore ai Lavori Pubblici. Fu in quella fase che venne commissionato il progetto originario della facciata, presentato pubblicamente all’inizio del 2018. L’idea architettonica del nuovo prospetto porta la firma dello studio Architrend Architettura di Ragusa, fondato dagli architetti Gaetano Manganello e Carmelo Tumino.
L’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Marino, ha comunicato la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori che potrebbe avvenire nel mese di novembre, una volta concluse le procedure di gara e completati gli adempimenti previsti per l’affidamento dell’appalto.
La realizzazione della nuova struttura comporterà, quindi, la sostituzione dell’attuale edificio scolastico con un nuovo plesso destinato ad accogliere le attività didattiche nel centro della città.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube