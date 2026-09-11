Scicli. Va in appalto la nuova scuola Lipparini Miccichè

Scicli, 11 settembre 2026 –

SCICLI – È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione della nuova scuola Lipparini-Miccichè, prevista in piazza Italia. A darne notizia il sindaco di Scicli, Mario Marino. L’importo complessivo posto a base dell’appalto è di 6.864.448,74 euro. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 23 del 10 ottobre 2026, attraverso la Centrale Unica di Committenza di Comiso.

Per la ricostruzione dell’iter amministrativo, va ricordato che l’avvio del procedimento risale alla precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Giannone, con Viviana Pitrolo assessore ai Lavori Pubblici. Fu in quella fase che venne commissionato il progetto originario della facciata, presentato pubblicamente all’inizio del 2018. L’idea architettonica del nuovo prospetto porta la firma dello studio Architrend Architettura di Ragusa, fondato dagli architetti Gaetano Manganello e Carmelo Tumino.

L’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Marino, ha comunicato la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori che potrebbe avvenire nel mese di novembre, una volta concluse le procedure di gara e completati gli adempimenti previsti per l’affidamento dell’appalto.

La realizzazione della nuova struttura comporterà, quindi, la sostituzione dell’attuale edificio scolastico con un nuovo plesso destinato ad accogliere le attività didattiche nel centro della città.

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