Conad Scherma Modica. Al via la nuova stagione 2026/2027 tra agonismo, promozione e Inclusione

Modica, 11 settembre 2026 – È iniziata ufficialmente la nuova stagione sportiva della ASD Scherma Modica, pronta ad affrontare il 2026/2027 con un programma che unisce attività agonistica, formazione e promozione della scherma; mantenendo forte l’attenzione verso i giovani e verso l’inclusione attraverso lo sport. L’avvio della stagione è dedicato alla preparazione fisica degli atleti, momento fondamentale per costruire le basi della nuova annata agonistica. Il lavoro viene seguito dai preparatori fisici Salvatore Di Natale e Federico Giallongo, che stanno curando un programma specifico finalizzato al recupero della condizione atletica, allo sviluppo delle capacità fisiche necessarie alla scherma e alla prevenzione degli infortuni. Gli atleti della Scherma Modica si preparano così ad affrontare i prossimi appuntamenti del calendario agonistico regionale e nazionale, con l’obiettivo di continuare un percorso di crescita tecnica e sportiva che vede la società modicana da anni protagonista. Parallelamente all’attività agonistica grande spazio sarà riservato all’attività promozionale e di avviamento alla scherma, con corsi destinati a bambini, ragazzi e anche adulti che desiderano avvicinarsi per la prima volta alla disciplina. L’iniziativa sicuramente più importante è il Corso Scolastico Gratuito di Scherma, giunto quest’anno alla sua 43ª edizione. Un appuntamento ormai storico per la Scherma Modica, che da oltre quattro decenni offre ai bambini delle scuole primarie della città, la possibilità di conoscere e praticare gratuitamente la scherma. Un progetto che va oltre il semplice avviamento all’attività sportiva, rappresentando uno degli strumenti attraverso cui la società continua a promuovere tra i più giovani valori come disciplina, rispetto delle regole, concentrazione, autocontrollo, correttezza e capacità di confrontarsi con gli altri. Accanto alle attività rivolte ai normodotati, la società conferma inoltre il proprio impegno nel settore della scherma paralimpica, con percorsi dedicati alle persone con disabilità visive e fisiche. Un’attività che testimonia la volontà della Scherma Modica di rendere la disciplina sempre più accessibile, utilizzando lo sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Un’unica grande idea di sport: dalla prima esperienza in pedana fino all’attività agonistica, senza limiti di età e abilità.

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