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Attualità | Marina di Modica

Navette per “Alta Marea” a Marina di Modica: servizio attivo sabato sera con biglietto unico a 3 euro

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MODICA, 11 Settembre 2026 – In occasione dell’evento “Alta Marea”, in programma domani sera, sabato 12 settembre 2026, a Marina di Modica, l’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di bus navetta per agevolare gli spostamenti e l’accesso alla località balneare.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa è l’Assessore al Turismo, Leandro Giurdanella: «Il servizio sarà svolto dalle 20 fino alle 2 del mattino di domenica 13 settembre, con un biglietto unico di andata e ritorno al costo di 3 euro, mentre i bambini fino a 12 anni viaggiano gratis».

Per l’occasione saranno impiegati due minibus da 30 posti ciascuno. Il capolinea di partenza è fissato presso il parcheggio della struttura “Oasi dei Re”, situata sulla strada provinciale 66, area che fungerà da punto di sosta per quanti si recheranno ad assistere agli spettacoli in piazza Mediterraneo. Lo stesso Assessore ha voluto rivolgere un ringraziamento formale alla proprietà dell’Oasi dei Re per aver concesso l’utilizzo delle proprie aree di sosta.

Il percorso dei bus prevede fermate intermedie a Marina di Modica in via Ferdinando Magellano e in via Amerigo Vespucci, per poi attestarsi sul capolinea di arrivo situato nel piazzale antistante la Chiesa di Maria Santissima Assunta, in via dei Navigatori.

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