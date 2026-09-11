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Comiso | Cronaca

Paura a Comiso: incendio in un appartamento in via Palermo, casa inagibile e una donna in ospedale

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COMISO, 11 Settembre 2026 – Momenti di forte tensione si sono vissuti a Comiso a causa di un rogo divampato all’interno di un appartamento situato in via Palermo, con le fiamme partite originariamente dalla cucina. Stando ai primi riscontri raccolti sul posto, l’origine dell’incendio sarebbe di natura elettrica.

La tempestività dei soccorsi ha evitato conseguenze ben più gravi: sul posto sono infatti intervenute prontamente due squadre dei Vigili del Fuoco, giunte rispettivamente dal comando provinciale di Ragusa e dal distaccamento di Santa Croce Camerina. Grazie al loro intervento, il rogo è stato circoscritto in tempi rapidi, impedendo che le fiamme si propagassero agli altri ambienti dell’abitazione.

Nonostante la rapidità dell’azione di spegnimento, la cucina e il locale interessato hanno riportato danni ingenti. Il forte calore sviluppato durante l’incendio ha causato il distacco di alcune pignatte del solaio, rendendo necessaria la dichiarazione di inagibilità dell’immobile.

La residente dell’appartamento è stata soccorsa dal personale del 118 e successivamente trasferita all’ospedale di Vittoria per gli accertamenti medici del caso e le cure necessarie. Presenti sul luogo dell’evento anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Comiso per la gestione della sicurezza e i rilievi di competenza. Le cause precise dell’accaduto restano al vaglio, sebbene l’ipotesi privilegiata continui a essere quella di un guasto di natura elettrica.

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