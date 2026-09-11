Paura a Comiso: incendio in un appartamento in via Palermo, casa inagibile e una donna in ospedale

COMISO, 11 Settembre 2026 – Momenti di forte tensione si sono vissuti a Comiso a causa di un rogo divampato all’interno di un appartamento situato in via Palermo, con le fiamme partite originariamente dalla cucina. Stando ai primi riscontri raccolti sul posto, l’origine dell’incendio sarebbe di natura elettrica.

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