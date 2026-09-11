Ragusa. Il discorso della Presidente Von Der Leyen arriva nel cuore della democrazia locale in Sicilia

Ragusa, 10 settembre 2026 – Il Comune di Ragusa, su impulso di Europe Direct Trapani Sicilia, Ufficio di rete territoriale della Commissione Europea (DGCOMM), aderirà all’evento “#SOTEU2026 – Il Discorso della Presidente arriva nel cuore della Democrazia locale in Sicilia”, che si terrà mercoledì 16 settembre 2026, dalle ore 8.30, presso l’aula consiliare del Palazzo municipale.

L’iniziativa prevede di trasmettere, in collegamento dal Parlamento Europeo di Strasburgo, il discorso annuale sullo Stato dell’Unione (SOTEU) presentato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Per un giorno, le aule consiliari di dodici comuni del territorio siciliano, si trasformeranno in luoghi di confronto e dialogo, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di vivere un importante momento della vita democratica dell’Unione Europea, all’interno delle istituzioni che rappresentano le proprie comunità.

“Riteniamo che questa sia un’importante occasione per rafforzare il legame tra Europa e territori, promuovere la partecipazione civica e avvicinare la cittadinanza e soprattutto i giovani, ai valori e alle istituzioni dell’Unione europea” afferma il Consigliere comunale Marco Antoci, referente del Comune di Ragusa della Rete dei consiglieri locali dell’UE (EU Local Councillors Network) “Un sentito ringraziamento alla Presidenza del Consiglio che ha da subito accolto l’iniziativa e messo a disposizione l’aula consiliare”

L’evento, realizzato in modalità ibrida, vedrà il coinvolgimento della rete Europe Direct nazionale (Trapani-Sicilia, Chieti, Siena, Lombardia, Emilia-Romagna, Molise, Venezia-Veneto) e degli European Union Local Councillors (EULC), con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni europee, amministrazioni locali e cittadini. Sono state invitate a partecipare anche delle rappresentanze di studenti del 5° anno degli istituti superiori della città.

Il programma prevede la presentazione del SOTEU a cura del Prof. Daniele Pasquinucci, ordinario di storia delle relazioni internazionali dell’Università degli studi di Siena. Successivamente al collegamento con Strasburgo, seguirà un dibattito guidato dal Dott. Alessandro Giordani – Commissione Europea – Country Strategy, DG COMM, per consentire ad amministratori, studenti e cittadini di condividere riflessioni sui principali temi illustrati e approfondire il loro impatto sulle comunità locali e sul futuro dell’Europa.

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