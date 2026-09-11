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Ragusa | Sindacale

Federalberghi Ragusa e UniCredit protagonisti di un incontro a sostegno delle imprese del territorio

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 11 settembre 2026 – Si è svolto presso la sede di Federalberghi Ragusa un incontro tra il presidente onorario dell’associazione, Rosario Dibennardo, e Renato Mancini, area Manager retail di UniCredit per le province di Ragusa e Siracusa. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto per consolidare la collaborazione tra UniCredit e Federalberghi e promuovere, a livello territoriale, le opportunità derivanti dalla recente convenzione nazionale sottoscritta tra le due organizzazioni.

Nel corso del colloquio sono state approfondite le soluzioni finanziarie e i servizi che UniCredit mette a disposizione delle imprese del comparto turistico-ricettivo, con l’obiettivo di sostenere investimenti, innovazione, crescita e competitività delle aziende del settore. L’iniziativa conferma il ruolo di UniCredit quale banca fortemente radicata sul territorio e rafforza una sinergia orientata a supportare lo sviluppo economico locale attraverso un dialogo costante e costruttivo con le imprese e le loro rappresentanze.

Una collaborazione che punta a tradurre accordi, progettualità e obiettivi condivisi in opportunità concrete per il tessuto imprenditoriale locale, valorizzando il potenziale di un territorio come quello ragusano, caratterizzato da una spiccata vocazione turistico-ricettiva e da importanti prospettive di sviluppo.

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