Basket. La SuperConveniente Virtus Ragusa si presenta: Fabi sarà il capitano

Ragusa, 11 settembre 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa basket ha presentato ufficialmente squadra, staff tecnico e dirigenziale in vista del campionato di Serie B Interregionale 2026/27. L’incontro, ospitato al PalaPadua, ha riunito istituzioni, sponsor e sostenitori, offrendo l’occasione per illustrare il progetto sportivo e conoscere i protagonisti della nuova stagione.

Ad aprire la serata è stata la presidente Sabrina Sabbatini, che ha ringraziato gli sponsor, i collaboratori e tutti coloro che continuano a sostenere la società. «Oggi parte una nuova stagione, ma il filo conduttore è sempre lo stesso: lavorare al meglio con i ragazzi, specie quelli provenienti dal territorio, e organizzarci sempre meglio affinché tutti, dagli sponsor ai tifosi, abbiano la giusta soddisfazione a sostenere un progetto come quello della Virtus. A differenza del posizionamento in classifica, e grazie a tutte le professionalità di cui ci avvaliamo dentro e fuori dal campo, il nostro modo di lavorare non cambia».

Nel corso del suo intervento, la presidente ha annunciato la scelta di Agustin Fabi come capitano della prima squadra. Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha sottolineato il legame tra la Virtus, la città e la sua comunità sportiva, l’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, e Alessandro Sorrentino, in rappresentanza dell’associazione di tifosi e sostenitori “Virtus nel cuore”.

La serata è proseguita con la presentazione dello staff medico e fisioterapico, della dirigenza e dello staff tecnico. Coach Gianni Recupido, che verrà affiancato da Lia Valerio e Giovanni Pioggia, ha tracciato le linee guida per la stagione. «Vogliamo essere una squadra intensa, capace di difendere con energia, correre e condividere il pallone – ha spiegato Recupido –. Il gruppo è giovane e ha bisogno di tempo per conoscersi e trovare continuità, ma sta lavorando con entusiasmo e intraprendenza. Le amichevoli servono a metterci alla prova e capire dove intervenire per migliorare».

Il momento conclusivo è stato riservato alla presentazione dei giocatori: i nuovi innesti sono la guardia Caleb Vijber (da Sant’Antimo), il play Raimundo Orrego (da Agrigento), le ali Marco Porcu (da Mestre) e Leonardo Bandiera (da Conegliano). Confermati in blocco invece Lanzi, Piscetta, Fabi, Giovanni Tumino e Peterson. Dal vivaio transitano in prima squadra Christian Tumino, Armatore e Guastella.

La preparazione della SuperConveniente proseguirà la prossima settimana con due amichevoli in trasferta contro Agrigento e Gela. Saranno gli ultimi test prima dell’esordio nel campionato di Serie B Interregionale, in programma sabato 26 settembre al PalaPadua, alle 20, contro Marigliano.

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