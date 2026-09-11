Vittoria. Razionalizzazione degli edifici scolastici: l’Amministrazione mantiene gli impegni

Vittoria, 11 settembre 2026 – Completati i trasferimenti della scuola media Cappellini al Lombardo Radice e della primaria Foderà nei locali di piazza Giordano Bruno

Il processo di razionalizzazione degli edifici scolastici avviato dall’Amministrazione comunale di Vittoria è stato completato. Gli interventi annunciati nei mesi scorsi, nell’ambito del percorso di riorganizzazione della rete scolastica e del dimensionamento che ha interessato il plesso Lombardo Radice, sono stati infatti portati a termine.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino aveva assunto un impegno preciso: trasferire la scuola secondaria di primo grado del plesso Cappellini nei locali del Lombardo Radice e trasferire la scuola primaria del plesso Foderà nei locali di piazza Giordano Bruno, nel quartiere San Biagio.

Entrambi gli interventi sono stati realizzati.

Si completa così un percorso finalizzato a una distribuzione più razionale degli spazi scolastici, attraverso l’utilizzo di strutture adeguate e funzionali alle esigenze degli studenti e delle famiglie.

Un risultato che, sottolinea l’Amministrazione, arriva nonostante le perplessità e lo scetticismo manifestati nella fase iniziale. La programmazione, il lavoro degli uffici e il confronto con il mondo della scuola hanno consentito di trasformare gli obiettivi annunciati in interventi concreti.

“Avevamo assunto un impegno chiaro e pubblico e oggi possiamo dire di averlo rispettato.- Ha dichiarato l’assessore alla pubblica Istruzione Francesca Corbino- . Il trasferimento della scuola media Cappellini al Lombardo Radice e della primaria Foderà nei locali di piazza Giordano Bruno rappresenta il completamento di un percorso di riorganizzazione degli spazi scolastici che abbiamo seguito con attenzione e responsabilità.

Non è stato un percorso semplice, ma abbiamo lavorato affinché le scelte programmate potessero tradursi in fatti concreti. Oggi disponiamo di una rete di spazi scolastici più razionale e adeguata alle esigenze della comunità.

La buona amministrazione si misura soprattutto dalla capacità di mantenere gli impegni e di dare risposte concrete. Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di rendere i servizi scolastici sempre più efficienti e vicini alle famiglie”.

“Quando si parla di scuola, si parla del futuro della nostra comunità. Per questo abbiamo scelto di operare con responsabilità, ascolto e determinazione. Gli impegni che avevamo assunto sono stati mantenuti. Oggi abbiamo una distribuzione degli spazi scolastici più razionale e funzionale, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e dell’intera comunità. Ringrazio tutti, dai dirigenti scolastici, gli uffici comunali per il lavoro svolto con serietà e dedizione. È sui risultati concreti che si misura l’azione di un’Amministrazione” –ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

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