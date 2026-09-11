Meloni e le femministe a geometria variabile…l’opinione di Rita Faletti

Se consideriamo la capacità di costruire e mantenere una maggioranza, oggi probabilmente Giorgia Meloni è tra i pochi capi di governo a non aver fallito l’obiettivo. Sul carattere e sulla fermezza, credo basti guardare ai fatti. Senza tante storie, dichiarazioni, confessioni in TV, sentimentalismi o altro, ha preso atto che il marito non aveva superato l’esame di idoneità e ha chiuso la pratica, dimostrando, almeno su questo terreno, che il femminismo lo pratica, a differenza di tante sedicenti femministe che scendono in piazza dopo aver accuratamente selezionato le donne da sostenere in base all’ideologia e al Paese di appartenenza. La parola chiave è “patriarcato”. Ma anche qui non tutto il patriarcato sembra essere oggetto di condanna: quello islamico pare godere di qualche esenzione. I maschiacci di Hamas, così rudi e virili, sospetto che a qualcuna piacciano. Il loro non è patriarcato: è cultura. Poi ci sono le battaglie sulle desinenze professionali. Si discute di uguaglianza cambiando una vocale, ignorando che il maschile, in italiano, può avere anche valore generico e che “avvocatessa” esiste da sempre, mentre “avvocata” suona, almeno a me, come una delle tante quisquilie linguistiche che diventano improvvisamente questioni di principio. Piccole cose, certo, ma talvolta significative. E veniamo all’invenzione delle quote rosa. Una donna capace e che sa pensare non dovrebbe avere bisogno della quota della “misericordia”. L’uguaglianza si conquista sul terreno; e sul terreno, se un maschio si dimostra imbecille, rimane un imbecille. Al New York Times, Giorgia Meloni disse: «La vera uguaglianza non è essere chiamata “la presidente del Consiglio”, ma poterlo diventare». Curioso che le sinistre, da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti, non siano ancora riuscite a mandare al governo una donna espressione della propria parte politica. La seconda prova di uguaglianza Meloni l’ha fornita quando si trovava su un volo di Stato con la figlia: «Se questa immagine dice a una ragazza che non è vero che deve scegliere tra essere madre e avere una carriera, allora sono contenta». Meloni è stata accusata più volte di non essere dalla parte delle donne. La sinistra forse ignora che, più delle parole, conta l’esempio. O forse anche gli esempi, come le donne da difendere, devono superare prima il vaglio della selezione ideologica? Signore della sinistra partecipano ai talk show e blaterano di uguaglianza e diritti. Hanno spesso il sapore delle lezioncine mandate a memoria: tante parole, molte formule, poca voglia di misurarsi con i fatti. Io, invece, preferisco misurarmi con i risultati. Meloni non è infallibile, naturalmente, ma se il problema è scegliere a chi affidare la presidenza del Consiglio nel prossimo esecutivo, allo stato delle cose non avrei particolari esitazioni: la riconfermerei. Per una ragione semplice: tra le alternative che vedo, mi sembra ancora quella che ha dato più prove di saper stare sul terreno della realtà. E poi c’è Cernobbio, dove il giudizio del mondo delle imprese conta forse più di molti editoriali e di molti talk show. Non è questione di applausi da convention: se chi produce, investe e dà lavoro riconosce a un governo stabilità e una maggiore affidabilità, qualche domanda sulle ragioni di questo consenso bisognerebbe farsela. Anche perché le imprese, quando devono mettere mano al portafoglio, hanno il brutto vizio di badare ai fatti più che alle intenzioni. E sul terreno della geopolitica, due dettagli sono chiarissimi a Meloni: se cade l’Ucraina cade l’Europa, se sparisce Israele sparisce l’idea di occidente come la conosciamo. Non ho preso la tessera del fan club e non penso affatto che Palazzo Chigi sia un santuario. Ma, se dovessi scegliere oggi, affiderei volentieri a Meloni un secondo mandato.

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