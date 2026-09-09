Vittoria, conclusi i lavori della Commissione d’indagine sul Rendiconto

Vittoria, 09 settembre 2026 – Si sono ufficialmente conclusi i lavori della Commissione speciale d’indagine sul Rendiconto, presieduta dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Monia Cannata. A seguito della chiusura delle attività, si è proceduto al formale deposito della relazione conclusiva.

«È stato un lavoro imponente, dettagliato e rigoroso – dichiara la consigliera Monia Cannata – condotto con l’unico obiettivo di fare piena luce sulla gestione contabile e finanziaria del Comune. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai gruppi di opposizione per il costante e prezioso contributo, in particolar modo ai consiglieri Salvatore Artini, Marilena Pugliarello, Marco Greco, Bianca Mascolino sempre presenti e attivi nelle attività svolte. Un doveroso ringraziamento va anche agli uffici comunali per la disponibilità mostrata e ai consiglieri firmatari del documento finale».

«Spiace constatare, di contro – prosegue Cannata – la mancata partecipazione dei gruppi di maggioranza, che si sono visti in commissione solo sporadicamente. La nostra è stata un’attività svolta a garanzia della trasparenza, della tutela dei cittadini e della corretta gestione della spesa pubblica dell’Ente. Questa non è mai stata una battaglia ideologica di destra, centro o sinistra: qui si tratta di capire con chiarezza quanto e come è stato speso il denaro dei cittadini di Vittoria e come questa spesa inciderà sul presente e, soprattutto, sul futuro dell’Ente e delle prossime amministrazioni».

La relazione ha approfondito aspetti cruciali, focalizzandosi in particolare sulle criticità legate al contenzioso, tra le voci principali che hanno inciso sulla mancata approvazione del rendiconto.

«Il quadro dettagliato che abbiamo tracciato – conclude la presidente della Commissione – offrirà all’aula elementi certi per intraprendere tutte le iniziative necessarie a tutelare l’Ente, che rappresenta la priorità assoluta di tutto il nostro lavoro. La relazione sarà discussa nella prossima seduta utile del civico consesso e auspico che i vittoriesi possano seguire – dal vivo o in streaming – il Consiglio per comprendere come sono stati spesi i loro soldi e come si è amministrato

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