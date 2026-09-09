Estorsione a un commerciante nel 2017: arrestato 33enne comisano dai Carabinieri a Vittoria

Saro Cannizzaro

Dopo la cattura, l’uomo è stato condotto presso gli uffici del Comando Compagnia di Vittoria per l’espletamento delle formalità di rito. Successivamente, i militari lo hanno trasferito nella Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà ristretto per l’intero periodo stabilito dalla condanna.

Il provvedimento restrittivo arriva a conclusione di un iter giudiziario legato a fatti risalenti al settembre del 2017. In quell’occasione, il 33enne – agendo insieme ad altri complici – si era reso responsabile del reato di estorsione ai danni di un esercente commerciale di Comiso.

COMISO/VITTORIA, 09 Settembre 2026 – I Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 33enne originario di Comiso ma domiciliato a Vittoria. L’uomo deve scontare una pena residua di un anno e otto mesi di reclusione.

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