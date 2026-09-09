Ragusa Volley, Open day 2026. Il 13 settembre grande festa dello sport

Ragusa, 09 settembre 2026 – Appuntamento, domenica 13 Settembre, dalle 16.00 alle 18.00, a Ragusa Ibla, con gli Open Day dell’ASD Ragusa Volley.

Sarà l’occasione per trascorrere un bellissimo pomeriggio all’insegna dello sport, all’interno di uno dei più antichi e importanti giardini pubblici di Ragusa, e scoprire tutta l’energia della pallavolo.

Un importante momento di condivisione e socializzazione che permetterà ai partecipanti di approcciarsi ad uno degli sport di squadra per eccellenza.

Nel corso della manifestazione saranno inoltre distribuiti gadget e buoni sconto grazie alla fattiva collaborazione con gli sponsor che, anche quest’anno, non hanno fatto mancare il loro sostegno al progetto del Ragusa Volley.

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