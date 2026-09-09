Ragusa, 09 settembre 2026 – Appuntamento, domenica 13 Settembre, dalle 16.00 alle 18.00, a Ragusa Ibla, con gli Open Day dell’ASD Ragusa Volley.
Sarà l’occasione per trascorrere un bellissimo pomeriggio all’insegna dello sport, all’interno di uno dei più antichi e importanti giardini pubblici di Ragusa, e scoprire tutta l’energia della pallavolo.
Un importante momento di condivisione e socializzazione che permetterà ai partecipanti di approcciarsi ad uno degli sport di squadra per eccellenza.
Nel corso della manifestazione saranno inoltre distribuiti gadget e buoni sconto grazie alla fattiva collaborazione con gli sponsor che, anche quest’anno, non hanno fatto mancare il loro sostegno al progetto del Ragusa Volley.
Ragusa Volley, Open day 2026. Il 13 settembre grande festa dello sport
Ragusa, 09 settembre 2026 – Appuntamento, domenica 13 Settembre, dalle 16.00 alle 18.00, a Ragusa Ibla, con gli Open Day dell’ASD Ragusa Volley.
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