Csen Ragusa a supporto delle associazioni sportive e del terzo settore ibleo

Ragusa, 09 settembre 2026 – Il comitato provinciale Csen Ragusa rilancia la propria attività di supporto alle associazioni sportive e alle associazioni del terzo settore del territorio, mettendo a disposizione un servizio completo di affiliazioni, tesseramenti, iscrizioni nei registri, assistenza fiscale e legale. L’iniziativa, promossa attraverso la nuova campagna informativa, mira a rafforzare il legame tra l’ente di promozione sportiva e le realtà associative locali, offrendo strumenti concreti per la gestione e la crescita delle attività in questione.

Il Csen, riconosciuto dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico, si conferma primo ente di promozione sportiva in provincia di Ragusa e punto di riferimento per chi opera nel settore sportivo e nel terzo settore. Oltre ai servizi amministrativi e gestionali, il comitato offre software gratuiti per la gestione dei documenti digitali e fiscali, tesserini tecnici, formazione specialistica e supporto per eventi e convegni.

Il presidente provinciale Sergio Cassisi sottolinea l’importanza di un sostegno costante alle associazioni: «Il nostro obiettivo è essere al fianco di chi fa sport e di chi promuove valori sociali. Le associazioni nei due ambiti sono il cuore pulsante del territorio e meritano strumenti adeguati al fine di operare con serenità e competenza. Come Csen Ragusa offriamo assistenza continua, consulenza professionale e formazione di qualità, perché la crescita di questi movimenti passa anche dalla solidità organizzativa». Cassisi aggiunge: «In un momento in cui le normative cambiano rapidamente, è fondamentale garantire alle associazioni sportive e alle associazioni del terzo settore un punto di riferimento affidabile. Il nostro comitato è pronto a fornire tutto il supporto necessario, dal tesseramento alla gestione fiscale, fino alla consulenza legale. Vogliamo che ogni realtà sportiva e del terzo settore possa concentrarsi sul proprio impegno, lasciando a noi la parte burocratica e tecnica». Il Csen Ragusa invita tutte le associazioni interessate a contattare la segreteria per informazioni e adesioni ai numeri 391.3802797, 338.8461763, 329.5535423, oppure via e-mail all’indirizzo segreteriacsen.ragusa@gmail.com. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.csenragusa.it.

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