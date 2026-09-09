Trasporto scolastico per alunni con disabilità: pubblicato a Modica l’avviso per l’anno 2026/2027

Saro Cannizzaro

MODICA, 09 Settembre 2026 – Il Comune di Modica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico relativo al servizio di trasporto scolastico dedicato agli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2026/2027.

A darne notizia è l’Assessore alle Politiche educative e sociali, Concetta Spadaro, che illustra i dettagli per l’accesso alla misura. Possono presentare istanza i genitori, i tutori o gli affidatari di studenti residenti nel territorio comunale che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per poter beneficiare del servizio, gli alunni devono essere in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3, commi di gravità) in corso di validità, oltre al Foglio Informazioni riguardante le necessità del servizio di trasporto, rilasciato o validato dall’Unità Multidisciplinare della NPIA (Neuropsichiatria Infantile) dell’ASP 7 competente.

Le domande dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, scaricabile dal sito del Comune, e corredate da tutta la documentazione richiesta. L’amministrazione specifica che non saranno ritenute ammissibili le domande presentate su moduli difformi da quelli ufficiali o recanti una data di compilazione antecedente alla pubblicazione dell’avviso.

Le istanze dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo servizisociali.comune.modica@pec.it oppure tramite e-mail ordinaria all’indirizzo servizisociali@comune.modica.rg.it. Contestualmente alla domanda, le famiglie dovranno indicare il soggetto prescelto per l’erogazione del servizio, selezionandolo tra gli enti accreditati dal Comune di Modica per l’anno scolastico 2026/2027 il cui elenco è disponibile online.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni di supporto, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici dei Servizi Sociali durante gli orari di apertura al pubblico oppure contattare il numero di cellulare 335 7878749.

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