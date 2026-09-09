  • 9 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 9 Settembre 2026 -
Modica | Politica

Trasporto scolastico per alunni con disabilità: pubblicato a Modica l’avviso per l’anno 2026/2027

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 09 Settembre 2026 – Il Comune di Modica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico relativo al servizio di trasporto scolastico dedicato agli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2026/2027.

A darne notizia è l’Assessore alle Politiche educative e sociali, Concetta Spadaro, che illustra i dettagli per l’accesso alla misura. Possono presentare istanza i genitori, i tutori o gli affidatari di studenti residenti nel territorio comunale che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per poter beneficiare del servizio, gli alunni devono essere in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3, commi di gravità) in corso di validità, oltre al Foglio Informazioni riguardante le necessità del servizio di trasporto, rilasciato o validato dall’Unità Multidisciplinare della NPIA (Neuropsichiatria Infantile) dell’ASP 7 competente.

Le domande dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, scaricabile dal sito del Comune, e corredate da tutta la documentazione richiesta. L’amministrazione specifica che non saranno ritenute ammissibili le domande presentate su moduli difformi da quelli ufficiali o recanti una data di compilazione antecedente alla pubblicazione dell’avviso.

Le istanze dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo servizisociali.comune.modica@pec.it oppure tramite e-mail ordinaria all’indirizzo servizisociali@comune.modica.rg.it. Contestualmente alla domanda, le famiglie dovranno indicare il soggetto prescelto per l’erogazione del servizio, selezionandolo tra gli enti accreditati dal Comune di Modica per l’anno scolastico 2026/2027 il cui elenco è disponibile online.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni di supporto, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici dei Servizi Sociali durante gli orari di apertura al pubblico oppure contattare il numero di cellulare 335 7878749.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube