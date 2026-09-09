Comiso. Inaugurate strade di diversi quartieri residenziali più abitati

Comiso, 09 settembre 2026 – Consegnate alla città e inaugurate le strade di alcuni quartieri residenziali e altamente abitati. A comunicarlo, l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Cassibba.

” Si tratta nello specifico- dichiara Cassibba – della via Libero Grassi, via degli Ontani, e il prolungamento della via Arcobaleno i cui lavori sono stati completati nei primi di settembre. Sono opere di urbanizzazione con le quali andiamo a definire interventi in una serie di quartieri altamente abitati e residenziali rendendoli molto più vivibili e fruibili dal punto di vista della viabilità. Anche questa – ancora l’assessore – era una promessa che avevamo fatto in campagna elettorale e che stiamo mantenendo. Accanto a questo, saranno a breve consegnati alla città, anche la scuola Mazzini e il parcheggio dell’Istituto Carducci, in via Anna Romano Assenza. I lavori di rifacimento delle strade in questione sono stati realizzati con un mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti per un importo di trecento mila euro. Ci aspettano mesi in cui altre opere e altri cantieri vedranno la luce e che miglioreranno la città di Comiso”.

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