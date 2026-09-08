Vittoria. Incidente autonomo all’alba in contrada Zafaglione: un ferito lieve

Saro Cannizzaro

VITTORIA, 08 Settembre 2026 – Un incidente stradale autonomo si è verificato intorno alle 6 di questa mattina in contrada Zafaglione, nel territorio di Scoglitti.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un veicolo, una Jeep Liberty ha perso il controllo del mezzo in modo autonomo. Nell’impatto è rimasta ferita lievemente una persona, prontamente assistita sul posto dall’equipaggio del 118 del PTE di Scoglitti.

Successivamente, gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto di Franco Assenza

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