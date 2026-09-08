Ragusa. Il Segretario Provinciale Cgil Roccuzzo incontra il nuovo Direttore dell’Ispettorato del Lavoro

Ragusa, 08 settembre 2026 – Il segretario Generale della CGIL di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, insieme a Francesco Pisana Segretario Confederale della Cgil di Ragusa questa mattina hanno incontrato il nuovo direttore dell’Ispettorato del Lavoro, dott. Francesco Alongi, in occasione del suo recente insediamento alla guida dell’Ufficio. L’incontro istituzionale, svoltosi in un clima cordiale e costruttivo, ha consentito di affrontare alcune delle principali criticità che interessano il mercato del lavoro nel territorio provinciale e di condividere la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni sindacali e soggetti impegnati nella tutela della legalità. Al centro del confronto sono stati posti il contrasto al lavoro nero, la lotta al caporalato, le irregolarità nell’applicazione dei contratti e il fenomeno del dumping contrattuale, che penalizza i lavoratori e altera le condizioni di corretta concorrenza tra le imprese. Nel corso della riunione, la CGIL ha presentato le proprie ricerche e attività di analisi su questi fenomeni, sottolineando l’importanza della raccolta e della condivisione dei dati per conoscere più approfonditamente le dinamiche del mercato del lavoro e predisporre interventi sempre più efficace. Giuseppe Roccuzzo ha inoltre condiviso la necessità di sottoscrivere un protocollo d’intesa tramite presso la prefettura tra , organizzazioni sindacali,

associazioni datoriali, Inps, Ufficio provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Inail, Asp, Libero Consorzio di Ragusa e i comuni che ne fanno parte, per il contrasto al dumping contrattuale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. All’incontro ha partecipato anche il dott. Giovanni Vindigni, con il quale è stata sviluppata una significativa collaborazione sui temi dell’analisi dei dati e delle trasformazioni del lavoro, nel quadro del positivo rapporto costruito nel tempo con l’Ispettorato. “Abbiamo condiviso la necessità di fare rete e di lavorare in squadra per contrastare ogni forma di irregolarità e garantire la piena tutela dei lavoratori», dichiara il segretario provinciale della CGIL di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo. “La collaborazione tra organizzazioni sindacali e organismi di vigilanza è fondamentale per promuovere la legalità e affermare condizioni di lavoro dignitose e sicure”. L’incontro si è concluso con la comune volontà di consolidare il dialogo e la cooperazione istituzionale. Giuseppe Roccuzzo ha infine rivolto al nuovo direttore Francesco Alongi gli auguri di buon lavoro

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