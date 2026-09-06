  • 7 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 7 Settembre 2026 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Violenza a Comiso: 35enne arrestato dalla Polizia per maltrattamenti e lesioni alla compagna

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 06 Settembre 2026 – Un’ennesima pagina di violenza domestica è stata intercettata e stroncata dalla Polizia di Stato a Comiso, dove gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato un uomo di 35 anni con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della propria compagna.

L’intervento è scattato nella serata del 21 agosto in seguito a una segnalazione d’emergenza per un’aggressione in corso. All’arrivo sul posto, i poliziotti si sono trovati di fronte a una scena drammatica: la donna presentava evidenti e gravi ferite al volto, con il naso sanguinante a testimonianza della violenza subita.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e trasferita d’urgenza all’ospedale di Vittoria. I medici del pronto soccorso le hanno riscontrato diverse fratture alle ossa nasali e ulteriori traumi sparsi sul corpo, giudicati guaribili in una prognosi di trenta giorni.

Ascoltata dagli investigatori, la donna ha raccontato che la brutale aggressione si era consumata all’interno dell’automobile mentre viaggiava insieme al compagno, il quale l’avrebbe colpita ripetutamente al volto con ferocia. Nel corso del colloquio, la vittima ha inoltre trovato il coraggio di svelare un quadro ben più ampio e drammatico, riferendo che episodi analoghi di violenza fisica e psicologica si erano già verificati in passato.

La tensione è rimasta alta anche all’arrivo delle forze dell’ordine: l’uomo, visibilmente alterato e in forte stato di agitazione, ha tentato di ostacolare il lavoro degli operatori, opponendo resistenza durante le fasi dell’intervento.

Raccolti tutti gli elementi indiziari e completati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente e associato alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della magistratura.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube