Auto si ribalta a Marina di Ragusa: vigile del fuoco fuori servizio salva il conducente bloccato nell’abitacolo

MARINA DI RAGUSA. La quiete della serata di ieri è stata spezzata da un violento incidente autonomo in prossimità di Silva Suri, a Marina di Ragusa, dove un’auto si è ribaltata finendo di traverso sulla carreggiata. Una situazione critica che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e che ha evidenziato ancora una volta il valore della prontezza e del senso civico nei momenti di emergenza.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria capovolta. A fare la differenza nei primissimi istanti è stato il tempestivo intervento di un capo squadra dei vigili del fuoco libero dal servizio, che si trovava casualmente a transitare nei pressi del luogo dello scontro. Grazie alla sua esperienza e alla grande lucidità, il pompiere è riuscito a estrarre la persona bloccata, stabilizzando la situazione in attesa dell’arrivo delle squadre ufficiali.

Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, che hanno preso in carico il ferito per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale. Sul posto sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area, mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi di rito necessari per chiarire con precisione la dinamica del ribaltamento.

L’episodio, pur trattandosi di un incidente autonomo, riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo le arterie della zona, particolarmente frequentate anche nelle ore serali. Se la prontezza del vigile del fuoco fuori servizio e la rapidità della macchina dei soccorsi hanno evitato conseguenze ben più gravi, la dinamica resta comunque al vaglio delle forze dell’ordine.

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