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Sport

Verso il derby Ragusa-Modica. Collegamenti in diretta su RTM dall’Aldo Campo

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Mancano poche ore all’esordio in serie D del Modica che ha in cartello, già alla prima di campionato, l’atteso derby ibleo col Ragusa. La gara è vietata ai tifosi rossoblù. Dalle 16:55 RTM effettuerà dei collegamenti con lo stadio “Aldo Campo” dove racconteranno la partita Peppe Ragona e Marco Baglieri. Dallo studio Luca Basile alla conduzione di RTM Sport

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