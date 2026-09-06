Mancano poche ore all’esordio in serie D del Modica che ha in cartello, già alla prima di campionato, l’atteso derby ibleo col Ragusa. La gara è vietata ai tifosi rossoblù. Dalle 16:55 RTM effettuerà dei collegamenti con lo stadio “Aldo Campo” dove racconteranno la partita Peppe Ragona e Marco Baglieri. Dallo studio Luca Basile alla conduzione di RTM Sport
Verso il derby Ragusa-Modica. Collegamenti in diretta su RTM dall’Aldo Campo
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