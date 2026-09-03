Ragusa. A Puntarazzi una sfilata all’insegna della simpatia e della solidarietà

Ragusa, 03 settembre 2026 -“Domenica 6 settembre, alle ore 18:30, nell’ambito della Festa del Villaggio di Puntarazzi patrocinata dal Comune di Ragusa, si svolgerà la 2ª Sfilata di Simpatia per cani meticci e di razza.

Durante l’iniziativa sarà presente il Carrello Solidale, attraverso il quale sarà possibile donare cibo destinato ai cani e ai gatti bisognosi.

Gli alimenti raccolti saranno successivamente consegnati ai detentori delle colonie feline riconosciute e ai tutor che si prendono cura dei cani reimmessi sul territorio.

Un’iniziativa che unisce socialità, sensibilizzazione e solidarietà, sostenendo concretamente coloro che ogni giorno dedicano tempo e attenzione alla cura degli animali. Sarà possibile iscrivere il proprio cane alla sfilata entro le ore 12:00 di sabato 5 settembre, contattando la signora Raniolo al numero 366 4493538.

La cittadinanza è invitata a partecipare, anche insieme ai propri amici a quattro zampe.

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